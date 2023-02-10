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НовостиОбщество10 февраля 2023 12:04

В Набережных Челнах двух водителей поймали за стоянку на остановке «Поликлиника»

Им грозит штраф в размере 1000 рублей
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Сотрудники ГИБДД составилина нарушителей протоколы.

Сотрудники ГИБДД составилина нарушителей протоколы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 10 февраля, в Набережных Челнах двух водителей междугородних автобусов оштрафовали за стоянку в неположенном месте. По данным ГИБДД города, они ожидали пассажиров на остановке общественного транспорта «Поликлиника» и вместе с тем создавали помеху для городских автобусов.

В отношении нарушителей составили административные протоколы. Им грозит штраф в размере 1000 рублей.

Напомним, ранее стали известны самые аварийные места в Набережных Челнах за прошедший год.

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