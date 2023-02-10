В Набережных Челнах более 20 тысяч жителей до сих пор не приватизировали квартиры

Это нужно сделать, в том числе, и для защиты от мошенников. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах ведется работа по выявлению владельцев квартир, которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Если регистрации нет, жилье нельзя продать, оставить в наследство или совершить какие-либо другие сделки с ним.

В 2022 году жители Набережных Челнов зарегистрировали 6 тысяч объектов недвижимости. На сегодня остаются незарегистрированными 40 тысяч объектов, из них более 20 тысяч – квартиры, сообщил 10 февраля на пресс-конференции руководитель Исполкома города Фарид Салахов.

- Что нужно сделать? На сайте Росреестра можно абсолютно бесплатно можно проверить свой объект недвижимости на наличие или отсутствие регистрации. Если регистрации нет, нужно со всеми имеющимися на объект документами обратиться в МФЦ, где пройти регистрацию. В итоге будет получена выписка ЕРГН, - пояснил Салахов.

Напомним, ранее зам начальника межмуниципального отдела по Набережным Челнам и Тукаевском району управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Арман Аяпбергенов объяснял, что зарегистрировать недвижимость в ЕГРН нужно также и для защиты от мошенников.

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