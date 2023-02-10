В Татарстане за прошедшую неделю подешевело дизельное топливо

Сейчас дизельное топливо стоит 54,81 рубля за литр. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане за прошедшую неделю - с 30 января по 6 февраля, подешевело дизельное топливо. Стоимость ДТ уменьшилась с 54,84 до 54,81 рубля за литр.

При этом цены на остальные вида топлива на заправках республики не изменились. Согласно данным Татарстанстата, бензин марки АИ-92 продолжает стоить 45,98 рубля, АИ-95 – 49,49 рубля, АИ-98 и выше – 60,77 рубля за литр.

Напомним, ранее в Казани, в том числе, из-за роста цен на дизельное топливо подорожал проезд на общественном транспорте. Теперь при оплате банковской или транспортной картами он стоит 35 рублей.

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