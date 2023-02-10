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НовостиОбщество10 февраля 2023 12:24

В Татарстане за прошедшую неделю подешевело дизельное топливо

При этом цены на другие марки бензина не изменились
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Сейчас дизельное топливо стоит 54,81 рубля за литр.

Сейчас дизельное топливо стоит 54,81 рубля за литр.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане за прошедшую неделю - с 30 января по 6 февраля, подешевело дизельное топливо. Стоимость ДТ уменьшилась с 54,84 до 54,81 рубля за литр.

При этом цены на остальные вида топлива на заправках республики не изменились. Согласно данным Татарстанстата, бензин марки АИ-92 продолжает стоить 45,98 рубля, АИ-95 – 49,49 рубля, АИ-98 и выше – 60,77 рубля за литр.

Напомним, ранее в Казани, в том числе, из-за роста цен на дизельное топливо подорожал проезд на общественном транспорте. Теперь при оплате банковской или транспортной картами он стоит 35 рублей.

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