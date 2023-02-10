В 2023 году в Татарстане появятся три новых пляжа за 190 миллионов рублей

На создание мест для отдыха выделят 190 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в Татарстане откроют три новых пляжа: в Альметьевске, Рыбной Слободе и Менделеевске. На эти цели выделят 190 миллионов рублей.

На пляж Чулман-яр в Рыбной Слободе планируют потратить 14,1 миллиона рублей. На место для отдыха в Альметьевске потратят 106 миллионов рублей, а на набережную в Менделеевске – 70 миллионов рублей, сообщает директор Фонда «Института развития городов Татарстана» Наиля Зиннатуллина.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане появятся шесть новых мест для туризма с горнолыжным курортом, пляжем и спа. Вместе с тем в Авиастроительном районе Казани планируют построить акватермальный комплекс за более чем 18 миллиардов рублей.

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