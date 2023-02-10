В мэрии Набережных Челнов раскрыли подробности строительства Дома прощания

Дом прощания будет соединен с отделением БСМП (морг) крытой галереей. Фото: Александр ГЛУЗ

О планах строительства в Набережных Челнах Дома прощания 10 февраля на пресс-конференции рассказал руководитель Исполкома города Фарид Салахов.

По словам чиновника, уже готова проектно-сметная документация. Площадь объекта составит 1 130 квадратных метров. Расположится он рядом патологоанатомическим отделением БСМП (морг).

- Дом прощания будет соединен с отделением крытой галереей, чтобы усопших не приходилось выносить на улицу, - пояснил Салахов. – Будет предусмотрено два зала, в каждом отдельный транспортный отсек, куда будут подъезжать катафалки.

В Доме прощаний родственники умерших смогут оформить все необходимые документы, здесь будут работать сотрудники загса, МФЦ и Исполкома города.

- Не нужно будет ездить по всему городу, и оформлять бумаги, - пояснил Фарид Салахов.

При этом он пообещал, что власти города не допустят транспортного коллапса. Дело в том, что Дом прощаний планируется разметить на территории парковки около БСМП. Жители соседнего комплекса опасаются, что машины будут парковать в их дворах.

- Объект займет лишь 20% парковки, поэтому коллапса не будет, - заявил чиновник.

Сроки начала строительства Дома прощаний пока неизвестны, так как не определен источник финансирования. Проект планируется заявить в различные федеральные и республиканские программы.

Отметим, что на сегодняшний день в Набережные Челнах горожане вынуждены прощаться с умершими в неприспособленных для этого условиях – в помещении, напоминающим металлический вагончик. Туда по улице несут тела из морга, который расположен неподалеку.

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