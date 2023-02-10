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НовостиОбщество10 февраля 2023 10:19

Танки и пушки: В Набережных Челнах воссоздадут Сталинградскую битву

В Набережных Челнах состоится реконструкция Сталинградской битвы
Роман ЕФРЕМОВ
В воссоздании боевых действий примут более 200 человек.

В воссоздании боевых действий примут более 200 человек.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В ближайшее воскресенье, 12 февраля, на ипподроме Набережных Челнов состоится реконструкция Сталинградской битвы. Начало воспроизведения военных действий намечено на 12.00.

В реконструкции будет задействовано четыре танка, три бронетранспортера, пушки, минометы, стрелковое оружие. Ожидается, что в мероприятии примут участие 210 реконструкторов со всей России.

После основной части мероприятия можно будет провести фотосессию с участниками реконструкции, военной техникой, а также поесть солдатскую, кашу.

Организаторы просят горожан, по возможности, приезжать на мероприятие на городском общественном транспорте.

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