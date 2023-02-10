В Алексеевском районе Татарстана построят центр бадминтона за 100 миллионов рублей

Центр будет представлять собой прямоугольное здание суммарной площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Лебяжье Алексеевского района Татарстана построят специализированный центр бадминтона за 100 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Центр будет представлять собой прямоугольное здание суммарной площадью около 1,5 тысячи квадратных метров. Внутри объект поделят на административную и спортивную зоны.

Заказчиком является ГКУ «Главинвестстрой Татарстана». Через неделю, 17 февраля, будет определен подрядчик. Сами строительные работы должны быть завершены к 11 декабря 2023 года.

Напомним, ранее ГКУ «Главинвестстрой Татарстана» также выступило заказчиком продления проспекта Московского в Набережных Челнах до улицы Хади Такташа. На эти цели из федерального и республиканского бюджета потратят почти 540 миллионов рублей.

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