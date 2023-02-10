Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл новый детский сад в Альметьевске

Рустам Минниханов поздравил всех с этим знаменательным событием. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В пятницу, 10 февраля, Раис Татарстана Рустам Минниханов приехал в Альметьевск с рабочей поездкой для участия в заседании Совета Альметьевского района и горсовета. Вместе с тем глава региона принял участие в открытии нового детского сада в микрорайоне «Алсу» и поздравил всех с этим знаменательным событием.

Дошкольное учреждение рассчитано на 110 детей. Это уже третий по счету детсад, в микрорайоне «Алсу». Он активно заселяется молодыми семьями с детьми. Здесь уже проживает около 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба главы республики.

Отметим, что с 2019 года в Татарстане построили 88 новых детских садов, рассчитанных на более чем 17 тысяч мест. Кроме того, в Казани ведется строительство еще двух дошкольных учреждений на 220 детей каждое.

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