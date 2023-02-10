В Татарстане из-за метели произошло ДТП с лобовым столкновением

ДТП произошло вечером 9 февраля. Фото: ГИБДД Тукаевского района

9 февраля в 19.40 на автодороге Набережные Челны – Нижнекамск произошло серьезное ДТП. 59-летний водитель автомобиля «Nissan Tiida», двигаясь в сторону Нижнекамска в условиях метели, не выбрал безопасную скорость. Впоследствии он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта».

В результате происшествия пострадал 22-летний житель Набережных Челнов, который находился за рулем отечественного автомобиля. С предварительным диагнозом: «сотрясение головного мозга», а также различными ушибами он был доставлен в Нижнекамскую ЦРБ, сообщил «КП-Казань» начальник отделения ГИБДД по Тукаевскому району Шамиль Ганиев.

В результате аварии пострадал водитель отечественной легковушки. Фото: ГИБДД Тукаевского района

Установлено, что за плечами жителя Нижнекамска, сидевшего за рулем автомобиля «Nissan», 40-летний водительских стаж. За последние два года он дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, штрафы были вовремя оплачены.

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