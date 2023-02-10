Житель Татарстана приговорен к пяти годам колонии за жестокое убийство приятеля

Решение суда уже вступило в законную силу. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В Алькеевском районе Татарстана состоялся суд над 54-летним местным жителем. Он обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как было озвучено на судебном заседании, в мае прошло года, находясь у себя дома, мужчина устроил драку с приятелем, во время которой сильно избил последнего – в ход пошли не только руки и ноги, но и различные предметы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Подсудимый свою вину не признал. Учитывая, что ранее он уже был судим и речь идет об особо опасном рецидиве, его приговорили к пяти годам колонии особого режима. Данное решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что жителя Татарстана отправили под суд за жестокое убийство жены в Исполкоме Агрыза.

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