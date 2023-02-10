В феврале Центр занятости населения Казани проведет ярмарки вакансий

Ярмарки вакансий пройдут с 15 по 22 февраля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 15 по 22 февраля в Казани пройдут ярмарки вакансий от Центра занятости населения города. Посетители смогут лично встретиться с работодателями, узнать об имеющихся вакансиях и проконсультироваться по вопросам трудового законодательства.

Так, согласно данным портала госслужбы занятости Татарстана, мероприятие для жителей Вахитовского и Советского районов пройдет 15 февраля по адресам: улица Качалова, 77 и улица Рихарда Зорге, 102.

А в четверг, 16 февраля, ярмарка вакансий в Кировском и Московском районах состоится по улице Слободской, 23 и улице Гагарина,46.

В Приволжском районе ярмарка пройдет 17 февраля по адресу: улица Братьев Касимовых, 22/7. Кроме того, 22 февраля в Ново-Савиновского районе на нее ждут по адресу: проспект Ибрагимова, 41.

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