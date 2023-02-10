Жители Казани могут пройти бесплатное переобучение по 7,7 тысячи программам образования

Всего принять участие смогут 138 тысяч человек. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жители Казани могут освоить новую профессию в рамках национального проекта «Демография». Речь идет о 7,7 тысячи образовательных программ, при этом их число может возрасти.

Подать заявку на переобучение могут жители Казани старше 50 лет, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающие матери дошкольников, безработные или те, кто находится под риском увольнения, а также соискатели до 35 лет включительно. Программы рассчитаны на 138 тысяч человек.

Для того, чтобы пройти обучение и подобрать направление, нужно заполнить заявку на портале «Работа России», сообщили в Минтруда Татарстана.

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