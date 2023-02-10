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НовостиОбщество10 февраля 2023 7:56

Благотворительный фонд Казани запустил видеошоу «Социальное такси» с участием знаменитостей

Цель проекта – обратить внимание общества на проблемы людей с ОВЗ
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Проект «Социальное такси» существует в Казани с 2014 года.

Проект «Социальное такси» существует в Казани с 2014 года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Благотворительный фонд Казани «День добрых дел» запустил шоу в видео-формате «Социальное такси». В нем звезды шоу-бизнеса, актеры, спортсмены и блогеры становятся водителями такси, которым пользуются горожане с инвалидностью.

Героем первого выпуска стал радиоведущий Руслан Мазитов, видео с ним уже опубликовано на официальном сайте фонда. Цель проекта – обратить внимание общества на проблемы людей с ОВЗ и призвать их участвовать в благотворительной помощи.

Отметим, что проект «Социальное такси» существует в Казани с 2014 года. За это время было совершенно 25 тысяч бесплатных поездок. Специальная машина оборудована пандусом, креплениями, что позволяет с комфортом передвигаться по городу маломобильным гражданам.

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