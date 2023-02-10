Благотворительный фонд Казани запустил видеошоу «Социальное такси» с участием знаменитостей

Проект «Социальное такси» существует в Казани с 2014 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Благотворительный фонд Казани «День добрых дел» запустил шоу в видео-формате «Социальное такси». В нем звезды шоу-бизнеса, актеры, спортсмены и блогеры становятся водителями такси, которым пользуются горожане с инвалидностью.

Героем первого выпуска стал радиоведущий Руслан Мазитов, видео с ним уже опубликовано на официальном сайте фонда. Цель проекта – обратить внимание общества на проблемы людей с ОВЗ и призвать их участвовать в благотворительной помощи.

Отметим, что проект «Социальное такси» существует в Казани с 2014 года. За это время было совершенно 25 тысяч бесплатных поездок. Специальная машина оборудована пандусом, креплениями, что позволяет с комфортом передвигаться по городу маломобильным гражданам.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram