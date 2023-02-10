У жительницы Татарстана после падения в легком скопилось почти два литра жидкости

Операция прошла успешно и пациентка идет на поправку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Необычный случай зафиксировали врачи Нижнекамска. Местная жительница неудачно упала на бок, катаясь на коньках. В результате в ее легком скопилось почти два литра жидкости.

В течение недели после падения у 30-летней жительницы Нижнекамска болело место удара, при нагрузках возникала одышка, температура повышалась до 38 градусов. Девушка обратилась в больницу, ее направили на рентген. Снимок показал, что в левом легком скопилось много жидкости, пациентку в срочном порядке направили в пульмонологическое отделение. Там с помощью дренирования из легкого пациентки откачали 1,6 литра жидкости.

- От этого никто не застрахован, – рассказывает заведующая пульмонологическим отделением Нижнекамской ЦРБ Эльвина Абызова. - При травме могут быть разные плевриты. Это опасное состояние, оно требует неотложного дренирования. Но это вовсе не означает, что нужно отказаться от активного отдыха. Коньков и других зимних забав бояться не нужно, главное, соблюдайте технику безопасности, катайтесь аккуратно, и все будет хорошо.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и идет на поправку.

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