В Набережных Челнах более 30 предпринимателей заявились на проект «Наставник для начинающего бизнеса»

Участие в проекте бесплатное. Фото: ГК «Далини»

Более 30 предпринимателей уже подали заявки на участие в общественном проекте «Наставник для начинающего бизнеса». Прием заявок продлится до 15 февраля.

На поддержку заявились представители разных сфер бизнеса: производители брусчатки, косметики, металлоконструкций, мясных полуфабрикатов и магазины.

Обучать начинающих предпринимателей будут известные в городе руководители: Евгений Рачков («ТАТПРОФ», промпарк «ГринПро»), Руслан Нигматулин (ГК «Далини»), Раиль Минегалиев («СтройТраст»), Евгений Ивлев (Print Shop), Павел Евдокимов («Инжиниринг Плюс»). Опытные бизнесмены готовы быть наставниками в течение всего года.

Участие в проекте бесплатное.

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