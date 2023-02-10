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НовостиОбщество10 февраля 2023 6:28

Для школ Татарстана закупят более 100 интерактивных панелей за 52,2 миллиона рублей

Учебные учреждения получат новую технику до конца июня
Роман ЕФРЕМОВ
Средства выделены из федерального и республиканского бюджетов.

Средства выделены из федерального и республиканского бюджетов.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для образовательных учреждений Татарстана будет закуплено 111 интерактивных панелей. Соответствующий заказ на сайте госзакупок разместило Минобрнауки республики. На эти цели выделено 52,5 миллиона рублей. Средства выделены из федерального и республиканского бюджетов.

Будут закуплены интерактивные сенсорные панели с диагональю до 80 дюймов. В комплекте должны быть стилусы. Стоимость одной панели – около 473 тысяч рублей.

Интерактивные панели распределят между школами Татарстана. Задачу планируется выполнить до конца июня текущего года.

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