Жителя Татарстана отправили под суд за жестокое убийство жены в Исполкоме города

Зарезавший супругу мужчина сейчас находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане завершили расследование уголовного дела по факту убийства вахтера в городе Агрызе. В совершении преступления обвиняется 61-летний супруг жертвы.

- Злоумышленник признал причастность к совершению преступления. Он находится под стражей. Дело направлено в суд, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

По информации следствия, 13 июля прошлого года нетрезвый мужчина пришел в Исполком Агрыза, где его жена работала вахтером. Из-за ревности он устроил ссору с женщиной, затем принес из дома нож и несколько десятков раз ударил им супругу. Женщина скончалась на месте происшествия.

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