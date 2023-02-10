В 600-м матче под руководством Билялетдинова «Ак Барс» победил «Амур»

Казанский «Ак Барс» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» обыграл хабаровский «Амур» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч в столице Татарстана закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев льда. Среди казанцев отличились Артем Лукоянов, Илья Сафонов, Дмитрий Воронков и Станислав Галиев.

После этой встречи главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал первым специалистом в истории КХЛ, который достиг отметки в 600 матчей во главе одного клуба.

Казанский «Ак Барс» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко. «Амур» занимает восьмую строчку (64 очка).

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