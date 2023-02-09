В Казани восстановили ливневую канализацию на улице Яшляр

Восстановить ливневую канализацию удалось благодаря ремонту методом микротоннелирования. Фото: Мэрия Казани

В Казани на улице Яшляр восстановили сети ливневой канализации протяженностью 192,5 метра. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Проблема с ливневкой появилась несколько лет назад. Из-за износа магистрального коллектора произошла разгерметизация, это привело к провалу дороги. Так как данный участок начал представлять реальную опасность, его закрыли.

Восстановить ливневую канализацию удалось благодаря ремонту методом микротоннелирования. Для этого не нужно копать траншеи. С помощью 12 скважин глубиной 22 метра специалисты понизили уровень грунтовых вод. В процессе использовали микрощит, который двигает домкратная станция.

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