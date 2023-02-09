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НовостиОбщество9 февраля 2023 17:11

В Казани восстановили ливневую канализацию на улице Яшляр

Ее протяженность составила более 190 метров
Рината СТРЕБКОВА
Восстановить ливневую канализацию удалось благодаря ремонту методом микротоннелирования.

Восстановить ливневую канализацию удалось благодаря ремонту методом микротоннелирования.

Фото: Мэрия Казани

В Казани на улице Яшляр восстановили сети ливневой канализации протяженностью 192,5 метра. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Проблема с ливневкой появилась несколько лет назад. Из-за износа магистрального коллектора произошла разгерметизация, это привело к провалу дороги. Так как данный участок начал представлять реальную опасность, его закрыли.

Восстановить ливневую канализацию удалось благодаря ремонту методом микротоннелирования. Для этого не нужно копать траншеи. С помощью 12 скважин глубиной 22 метра специалисты понизили уровень грунтовых вод. В процессе использовали микрощит, который двигает домкратная станция.

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