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НовостиПолитика9 февраля 2023 16:58

Путин поблагодарил Татарстан за большой вклад в развитие строительной отрасли в стране

По словам главы государства, в республике решают важнейшие общенациональные задачи
Рината СТРЕБКОВА
Владимир Путин отметил серьезный вклад Татарстана в развитие страны.

Владимир Путин отметил серьезный вклад Татарстана в развитие страны.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин привел Татарстан в пример другим субъектам РФ по вкладу в развитие строительной отрасли в стране. По словам главы государства, специалисты из Татарстана решают важнейшие национальные задачи в строительной сфере. Об этом Владимир Путин заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Владимир Путин отметил серьезный вклад Татарстана в развитие страны в целом, в том числе в строительной отрасли. Глава государства заявил, что специалисты из Татарстана "решают важнейшие общенациональные задачи". Кроме того, президент страны поблагодарил главу Татарстана Рустама Минниханова за хорошую кадровую работу.

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