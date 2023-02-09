В Набережных Челнах в магазине на полки выставили муляжи консервов вместо оригинала

Настоящие консервы предлагают брать на кассе.
Фото: из соцсетей
Посетители одного из сетевых супермаркетов в Набережных Челнах стали свидетелями необычной картины. На полках вместо настоящей тушенки лежали муляжи. Данная информация появилась в соцсетях.
«На витрине муляж. Данный товар спрашивайте на кассе», - написано над ценником товара.
В чем причина подобной выкладки товара не известно. Подписчики соцсетей предполагают, что в магазине таким образом борются с воровством товара.
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