В Набережных Челнах в магазине на полки выставили муляжи консервов вместо оригинала

Настоящие консервы предлагают брать на кассе. Фото: из соцсетей

Посетители одного из сетевых супермаркетов в Набережных Челнах стали свидетелями необычной картины. На полках вместо настоящей тушенки лежали муляжи. Данная информация появилась в соцсетях.

«На витрине муляж. Данный товар спрашивайте на кассе», - написано над ценником товара.

В чем причина подобной выкладки товара не известно. Подписчики соцсетей предполагают, что в магазине таким образом борются с воровством товара.

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