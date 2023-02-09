Из Набережных Челнов в Лисичанск отправили 60 тонн гуманитарной помощи

Гуманитарную помощь направили на четырех КАМАЗах. Фото: мэрия Набережных Челнов.

9 февраля из Набережных Челнов отправили очередную партию гуманитарной помощи в Лисичанск. Общий объем составил 60 тонн. Помощь предназначена жителям Лисичанска и военнослужащим.

Всего из Набережных Челнов отправили четыре грузовика КАМАЗ. Общий объем гуманитарной помощи, который собрал «КАМАЗ» превысил 125 миллионов рублей. Также в Лисичанск направили более 2 тысяч писем и поздравительных открыток с поздравлениями с Днём защитника Отечества для военнослужащих, находящимся в зоне СВО.

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