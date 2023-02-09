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НовостиОбщество9 февраля 2023 15:16

Президент России Владимир Путин наградил тракториста из Марий Эл почетной грамотой

Его поощрили за достигнутые трудовые успехи
Рината СТРЕБКОВА
Распоряжение о поощрении подписал глава государства еще 24 января.

Распоряжение о поощрении подписал глава государства еще 24 января.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин наградил тракториста из Марий Эл Юрия Валентиновича Игнатьева почетной грамотой. Распоряжение о поощрении подписал глава государства еще 24 января.

В документе говорится, что тракторист-машинист общества с ограниченной ответственностью «Оршанский сельхозпром» Юрий Игнатьев поощряется за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

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