ВТБ зафиксировал двукратный рост объема входящих переводов через СБП

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Основным каналом входящих переводов в ВТБ по итогам 2022 года стала Система быстрых платежей (СБП). За год их объем увеличился в два раза, превысив 1 трлн рублей. Половина операций пришлась на пополнение собственных счетов.

Переводы через СБП стали не только привычным способом безналичных расчетов, но и удобным вариантом пополнения своего счета в других банках. По данным ВТБ, по итогам года этот сервис значительно потеснил ранее популярный способ перевода с карты на карту.

Все активнее россияне используют платежи через СБП по QR-коду и как альтернативу бесконтактным способам оплаты с помощью смартфона. За 2022 год клиенты ВТБ провели свыше 12,5 млн таких транзакций на 39 млрд рублей. Более половины их них были совершены в четвертом квартале – свыше 6 млн транзакций на 16,7 млрд рублей. По сравнению с третьим кварталом число платежей выросло на 65%, а их общий объем - на 43%. Только в декабре этим сервисом воспользовались более 1 млн клиентов банка, оплативших товары и услуги на 7,4 млрд рублей.

Сегодня операции с использованием QR-кодов на POS-терминалах и по кнопке «Оплата через СБП» в магазине становятся привычным способом оплаты покупок в торговых точках. Покупателю достаточно отсканировать код на терминале с помощью смартфона и подтвердить платеж без применения карты.