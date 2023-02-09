Две жительницы Казани попались на уловки при покупке мебели

Девушки попались на уловки мошенников по единому сценарию. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Еще две жительницы Казани стали жертвами мошенников. Причем пострадали обе женщины практически в одинаковых обстоятельствам. Они пытались купить мебель, но так и остались ни с чем.

В первом случае женщина на сайте бесплатных объявлений нашла предложение о продаже мебели. Жительницу Казани все устроило и она обговорила с продавцом условия сделки и доставку.

«Продавец» убедил жительницу Казани перевести на его банковскую карту 25 тысяч рублей, женщина выполнила условия, но вскоре перестал выходить на связь и удалил объявление.

Аналогичный случай произошел при покупке спального гарнитура. На этот раз потерпевшая лишилась 6 тысяч рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские ищут злоумышленников.

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