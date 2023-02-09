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НовостиОбщество9 февраля 2023 14:54

Две жительницы Казани попались на уловки при покупке мебели

Суммарно они потеряли 31 тысячу рублей
Рината СТРЕБКОВА
Девушки попались на уловки мошенников по единому сценарию.

Девушки попались на уловки мошенников по единому сценарию.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Еще две жительницы Казани стали жертвами мошенников. Причем пострадали обе женщины практически в одинаковых обстоятельствам. Они пытались купить мебель, но так и остались ни с чем.

В первом случае женщина на сайте бесплатных объявлений нашла предложение о продаже мебели. Жительницу Казани все устроило и она обговорила с продавцом условия сделки и доставку.

«Продавец» убедил жительницу Казани перевести на его банковскую карту 25 тысяч рублей, женщина выполнила условия, но вскоре перестал выходить на связь и удалил объявление.

Аналогичный случай произошел при покупке спального гарнитура. На этот раз потерпевшая лишилась 6 тысяч рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Полицейские ищут злоумышленников.

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