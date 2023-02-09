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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 15:45

В Казани задержали сотрудницу по снабжению ПСО "Казань"

Ее обвиняют в коммерческом подкупе
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В столице Татарстана задержали сотрудницу отдела материально-технического снабжения компании ПСО "Казань". Ее обвиняют в коммерческом подкупе на сумму выше 1,5 миллиона рублей,

Согласно данным Приволжского районного суда Казани, дело против Тумановой было возбуждено 6 февраля. Вину свою женщина не признает, с решением суда об отправке ее под домашний арест до 6 апреля она согласилась.

Отметим, судебное заседание состоялось в закрытом режиме из-за наличия в материалах данных о гособоронзаказе.

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