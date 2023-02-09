Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 февраля 2023 13:25

В 2023 году жители Чувашии стали чаще покупать квартиры на собственные деньги

Так, 40% сделок были заключены без оформления кредитов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Чувашии зарегистрировали 384 сделки по долевому строительству.

В Чувашии зарегистрировали 384 сделки по долевому строительству.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе 2023 года в Чувашии зарегистрировали 384 сделки по долевому строительству. При этом в 152 из них обошлось без оформления кредитов. Эти 40% свидетельствуют об использовании собственноручно накопленных денег, сообщает пресс-служба Росреестра республики.

Там отметили, что за тот же период 2022 года было зарегистрировано 584 договора долевого строительства. Из них лишь 22% оформлены без кредитов.

Напомним, ранее глава Чувашии Олег Николаев предложил упростить передачу земли многодетным семьям. По его словам, в республике недостаточна развита инфраструктура и имеется нехватка новых построек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Казани повысили стоимость одного квадратного метра жилья для молодых семей

Эта цена учитывается при расчете социальных выплат (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram