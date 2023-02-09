В 2023 году жители Чувашии стали чаще покупать квартиры на собственные деньги

В Чувашии зарегистрировали 384 сделки по долевому строительству. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе 2023 года в Чувашии зарегистрировали 384 сделки по долевому строительству. При этом в 152 из них обошлось без оформления кредитов. Эти 40% свидетельствуют об использовании собственноручно накопленных денег, сообщает пресс-служба Росреестра республики.

Там отметили, что за тот же период 2022 года было зарегистрировано 584 договора долевого строительства. Из них лишь 22% оформлены без кредитов.

Напомним, ранее глава Чувашии Олег Николаев предложил упростить передачу земли многодетным семьям. По его словам, в республике недостаточна развита инфраструктура и имеется нехватка новых построек.

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