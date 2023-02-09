После пожара отделение центра матпомощи в Набережных Челнах закрыли на ремонт

Возгорание произошло на площади 20 квадратных метров. Фото: Ольга Крыльцова

После пожара отделение Республиканского центра материальной помощи (РЦМП) в поселке ГЭС Набережных Челнов закрыли на ремонт.

По вопросам оформления и назначения мер социальной поддержки теперь можно обратиться в дополнительный пункт отделения Центра в новом городе по адресу: бульвар Солнечный, 6 (17/11). Также можно подать заявления через портал Госуслуг.

Напомним, пожар в отделении РЦМП в Набережных Челнах произошел 6 февраля. На площади 20 квадратных метров в архиве горели бумаги. Из зоны задымления спасатели тогда спасли 29 человек, в том числе и при помощи автолестниц и коленчатых подъемников. Семеро из них были отправлены в больницу с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения. Еще 35 человек эвакуировались самостоятельно. Все это жильцы дома, в пристрое которое располагается отделение РЦМП. Причина возникшего пожара пока не известна.

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