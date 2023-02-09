Ожидается, что проект поможет решить проблему воздействия иловых полей на экологию. Фото: пресс-служба мэрии Казани

За 2022 год в Казани произвели 18 тысяч тонн гранулята из илового осадка. Получившийся продукт используют в качестве биотоплива и удобрения для технических культур.

Это стало возможным благодаря запуску в столице Татарстана первой в России линии термомеханической обработки илового осадка. Всего в производстве использовали 73 тысячи тонн вещества, что сравнимо с вместимостью порядка 3 тысяч самосвалов. О результатах работы на отчетном совещании рассказал директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

Отметим, что в декабре прошлого года технологию признали лучшим республиканским проектом в сфере экологической безопасности. Конечный продукт уже прошел сертификацию. Ожидается, что он поможет решить проблему воздействия иловых полей на экологию.

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