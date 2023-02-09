В Татарстане на территории нацпарка «Нижняя Кама» произошел прорыв нефтепровода

Содержимое трубы разлилось на территории Менделеевского района. Фото: Николай ХИЖНЯК

На территории национального парка «Нижняя Кама» в Менделеевском районе Татарстана произошел прорыв нефтепровода. В результате случился серьезный разлив.

- Труба принадлежит нефтяникам. Авария оперативно была ликвидирована. Последствия устраняет сама компания, - прокомментировали ситуацию «КП-Казань» в пресс-службе Менделеевского района.

Кадры с места происшествия были опубликованы в соцсетях. На них видно, как по лесу растекается черная бурлящая жидкость.

Утверждается, что авария была оперативно ликвидирована. Фото: скриншот

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