Роспотребнадзор Татарстана сообщил о превышении эпидпорога по гриппу и ОРВИ на 18,2%

Чтобы не заболеть, специалисты управления советуют татарстанцам носить маски в местах массового скопления людей, например в кинотеатрах. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане растет заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, эпидпорог среди населения по этим заболеваниям уже превышен на 18,2%, сообщает Роспотребнадзор республики.

По последним данным управления, в основном на территории региона сейчас циркулирует именно грипп – его доля в заболеваниях острыми респираторными вирусными инфекциями равна 91,2%.

- Зафиксирован рост обнаружения вирусов гриппа В - до 78,6%, -- отметили в Роспотребнадзоре Татарстана.

Специалисты управления в качестве профилактики советуют татарстанцам избегать контактов с больными людьми и носить медицинские маски.

- Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, а также при уходе за больным. А вот носить ее на улице совершенно нецелесообразно. На улице полезно дышать свежим воздухом, - гласят рекомендации Роспотребнадзора Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram