В Набережных Челнах ГИБДД предложила убрать допсекции «правый поворот» на двух светофорах

Считается, что это должно снизить количество ДТП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На комиссии по безопасности дорожного движения начальник ГИБДД Набережных Челнов Радий Кадиков предложил убрать дополнительные секции «правый поворот» на двух светофорах.

Речь идет о светофорах на перекрестках проспекта Автозаводской с проспектами Мира и Московский. По мнению Кадикова, данное решение поможет улучшить ситуацию с авариями на этих участках. Напомним, они входят в список мест с самой высокой концентрацией ДТП за 2022 год.

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