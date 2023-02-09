В Набережных Челнах полицейские задержали на улице мужчину с тремя ножами, который сбежал из больницы

Мужчине недавно сделали операцию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Переполошившего чуть ли не весь город неизвестного, который без футболки разгуливал с тремя ножами по улицам Набережных Челнов, вычислили и задержали сотрудники полиции, сообщили «КП-Казань» в УМВД города.

Выяснилось, что мужчина недавно был прооперирован и после этого сбежал из больницы. Полицейские передали его сотрудникам «скорой помощи». Почему пациент самовольно ушел из медучреждения, откуда взял ножи и куда направлялся с ними, пока неизвестно.

Напомним, о мужчине в одной куртке, без футболки, с холодным оружием в руках сообщали очевидцы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram