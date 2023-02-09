Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 февраля 2023 8:00

В Татарстане шесть районных больниц отремонтируют за 490 миллионов рублей

Вместе с ними за эти деньги обновят и санаторий в селе Черки-Кильдуразы
Дмитрий ЕФРЕМОВ
Финансирование будет осуществляться из бюджета республики.

Финансирование будет осуществляться из бюджета республики.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ремонт шести центральных районных больниц и детского санатория проведут в Татарстане. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. На эти цели выделено порядка 490 миллионов рублей.

Центральные районные больницы отремонтируют в Буинском, Высокогорском, Зеленодольском, Тетюшком, Спасском и Тюлячинском районах. Также за эти деньги будет обновлен и санаторий в селе Черки-Кильдуразы Буинского района.

Финансирование будет осуществляться из бюджета республики. Работы планируется завершить до декабря 2023 года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram