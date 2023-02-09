В Татарстане шесть районных больниц отремонтируют за 490 миллионов рублей

Финансирование будет осуществляться из бюджета республики. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ремонт шести центральных районных больниц и детского санатория проведут в Татарстане. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. На эти цели выделено порядка 490 миллионов рублей.

Центральные районные больницы отремонтируют в Буинском, Высокогорском, Зеленодольском, Тетюшком, Спасском и Тюлячинском районах. Также за эти деньги будет обновлен и санаторий в селе Черки-Кильдуразы Буинского района.

Финансирование будет осуществляться из бюджета республики. Работы планируется завершить до декабря 2023 года.

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