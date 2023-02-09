Клиенты ВТБ стали в четыре раза чаще заказывать доставку карт

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По итогам 2022 года количество карт, доставленных курьерской службой ВТБ, выросло в четыре раза. За год сервисом воспользовалось более 158 тысяч россиян. Пик спроса пришелся на декабрь, когда клиенты получили с доставкой на дом порядка 23 тысяч карт.

Клиенты получают пластик в удобное для них время. В прошедшем году чаще всего клиенты банка заказывали на дом дебетовые карты: на них пришлось свыше 90% от всего объема доставки. Однако интерес к кредитным картам рос более динамично. С января по декабрь количество кредиток, доставленных клиентам, увеличилось в 6 раз, а дебетовых – в 4 раза.

В топ-3 городов, где спрос на сервис рос наиболее активно, вошли: Уфа (по итогам года здесь доставку карт стали заказывать в 9,5 раза чаще), Кемерово (в 8 раз), а третье место разделили Липецк и Иркутск (количество заказов курьеров увеличилось в 7 раз).

Россияне активно использовали возможность получить консультацию у выездных менеджеров банка и в результате оформили более 183 тысяч различных продуктов и услуг ВТБ. Почти половина из них пришлась на кредитные карты, порядка 40% на кредиты наличными и подключение зарплатных карт - 7%. Повышенный спрос наблюдался в период отпусков и подготовки детей к школьному периоду: наибольшее число продуктов выездные сотрудники оформили в августе и сентябре – 18,5 тысячи и 19,4 тысячи соответственно.

- Сегодня многие решают свои финансовые вопросы через дистанционные каналы: выездной формат обслуживания стабильно входит в число популярных способов взаимодействия с банком. Наши выездные сотрудники подробно консультируют, помогают оформить необходимые продукты или доставляют уже заказанный пластик в удобное клиентам время и место. За прошлый год они оформили порядка 350 тысяч продуктов и услуг. Мы видим, что интерес к сервису продолжает расти: в январе доставку банковских карт заказывали в 1,6 раза чаще, чем годом ранее, – комментирует руководитель департамента розничного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев.