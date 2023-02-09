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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 7:39

В Казани из ДРКБ выписали четверых детей, которых обнаружили в одном доме с мертвой девушкой

В больницу их доставили на «скорой» с признаками отравления угарным газом
Роман ЕФРЕМОВ
Детей в больницу доставили на "скорой".

Детей в больницу доставили на "скорой".

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Состояние здоровья детей, доставленных с отравлением угарным газом в ДРКБ из дома по улице Зелинского в Казани, уже не вызывает у врачей опасений.

- Четверо детей были доставлены в приемный покой ДРКБ на «скорой помощи», был проведен полный спектр медицинских и диагностических обследований. Причин для госпитализации не было, дети в стабильном состоянии выписаны домой, - сообщили «КП-Казань» в ДРКБ.

Напомним, вечером 7 февраля в ванной комнате одного из частных домов в Казани было обнаружено тело 17-летней девушки. Там же находились еще четверо детей в возрасте от 7 до 14 лет, которых с признаками отравления угарным газом доставили в ДРКБ.

По факту инцидента в Татарстане возбуждено уголовное дело. По предварительной версии следователей, причиной отравления стало отсутствие тяги в ванной комнате, где были установлены газовые колонка и котел.

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