Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев приехал в роддом и вручил 100 тысяч рублей жене и ребенке мобилизованного

Помимо денег денег градоначальник также вручил и полезные подарки. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах состоялась выписка молодой мамы и ее новорожденного ребенка. Отец мальчика был призван в рамках частичной мобилизации, сейчас находится в зоне СВО.

Встретить мать и ее малыша в роддом приехал мэр города Наиль Магдеев. Он поздравил семью с пополнением и вручил от города 100 тысяч рублей и подарки. Эту сумму, напомним, получают все жены мобилизованных в Набережных Челнах при рождении ребенка.

Сам военнослужащий связался с семьей в роддоме по видео и впервые увидел своего сына.

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