В Казани мост "Миллениум" не будут ремонтировать в 2023 году

О ремонте моста стало известно в августе 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани мост "Миллениум" не будут ремонтировать в этом году. Это связано с тем, что объект не попал в "дорожную" программу 2023 года, сообщили коллегии Миндортранса Татарстана.

Отметим, о ремонте моста стало известно в августе 2022 года. Тогда технический директор ГКУ "Главтатдортранс" Александр Кунаков сообщил журналистам о необходимости восстановления системы водоотведения. Также там планировали провести масштабный ремонт со снятием дорожного покрытия вплоть до металлоконструкций.

Напомним, масштабные работы на данном объекте проводили в 2016 году. Тогда ремонт обошелся в 65,2 миллиона рублей.

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