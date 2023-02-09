Казанцы в День всех влюбленных смогут зарегистрировать брак на катке у Кремля

14 февраля на Кремлевской набережной будут работать сотрудники загса. Фото: Евгения ГУСЕВА

В День всех влюбленных отметят 14 февраля на Кремлевской набережной в Казани организуют концерт, танцы и конкурсы.

А вечером там на катке будут работать сотрудники загса. Они расположатся неподалеку от павильона «Французская кондитерская» - около фотозоны. Влюбленные смогут официально зарегистрировать свой брак, а затем сделать фотографию с купидонами.

В этот же вечер в одном из ресторанов на набережной состоится творческий мастер-класс. На нем пары смогут вместе нарисовать картину.

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