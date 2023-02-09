В торговом центре Набережных Челнов открыли молельную комнату

В молельной комнате постелили ковры, оборудовали место для омовения рук и ног. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах в торгово-выставочном центре "Тулпар" открыли молельную комнату. Она появилась в связи с соответствующими запросами работающих там мусульман.

Данная комната с площадью 30 квадратных метров расположилась в основном здании комплекса. Там постелили ковры, оборудовали место для омовения рук и ног. Ранее для торговцев рынка было предусмотрено помещение для совершения намаза, но оно располагалось вне стен ТЦ. Теперь условия для них станут более комфортными, сообщают "Челнинские известия".

Напомним, в октябре 2022 года в казанском ЦУМе открыли комнату для намаза. В ней оборудовали отдельные залы для мужчин и женщин, а также два помещения для омовения.

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