В Татарстане 9 февраля прогнозируют метель и до 14 градусов мороза

Метель прогнозируют только в некоторых районах республики. Фото: Мэрия Казани

После незначительного похолодания в Татарстан возвращается довольно умеренная погода. Так, по данным Гидрометцентра РТ, 9 февраля на территории республики будет облачно с прояснениями. Ночью снег, а в отдельных районах возможна слабая метель. Днем местами небольшой снег. Ветер северо-западный,западный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов мороза. Днем будет теплее, но не выше 2 градусов со знаком "минус". На дорогах гололедица.

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