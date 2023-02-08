В Казани 17-летнюю девочку нашли мертвой в частном доме

Следователи выясняют причины происшествия. Фото: следком Марий Эл.

В Казани в частном доме обнаружили труп 17-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Татарстана. Кроме того, в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом доставлены четверо детей в возрасте от 7 до 14 лет.

По версии следствия, причиной отравления послужило отсутствие тяги в ванной комнате, где были установлены газовые колонка и котел. Девушка в этот момент находилась в ванной.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

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