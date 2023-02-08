"Рубин" заплатит за Уридию и Ширяева 30 миллионов рублей

Мераби Уридия - один из лучших бомбардиров Первой лиги. ФОто: ФК "Нефтехимик".

Два игрока "Нефтехимика" форвард Мераби Уридия и защитник Максим Ширяев станут игроками казанского "Рубина". Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Сергей Ильев со ссылкой на знакомого инсайдера.

Отмечается, что "Рубин" заплатит за игроков 30 миллионов рублей. В ближайшее время оба футболиста должны присоединиться к команде Юрия Уткульбаева.

Сезон в первой лиге возобновится уже менее чем через месяц. "Рубин" занимает третье место в турнирной таблице, уступая только калининградской "Балтике" и "Алании" из Владикавказа. "Нефтехимик" занимает 10 место в турнирной таблице.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram