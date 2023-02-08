С 13 февраля в Марий Эл изменится цена на ряде маршрутов

Новые тарифы вступят в силу в середине февраля. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Марий Эл изменится цена проезда по ряду маршрутов. Об этом сообщили в Минтрансе республики. Изменения вступят в силу с 13 февраля. В этот день изменится цена проезда по маршруту №322-П из Йошкар-Олы в сады «Аэрофлотовец». Автобусы отправляются с автовокзала столицы Марий Эл.

Кроме того, с 15 февраля обновится тариф на маршруте №308-П, который соединяет Йошкар-Олу и сады «Пиштер». В тот же день стоимость проезда изменится на маршрутах №103 К и №134 К, следующих до Солнечного и Голубого.

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