Мечтавшая купить дачу жительница Казани перевела все деньги мошенникам

Пока вычислить злоумышленников не удалось. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Еще одна жительница Казани попалась на уловки мошенников. На этот раз жертвой стала 26-летняя девушка. Она потеряла 45 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Девушка решила купить дачу и нашла понравившееся объявление в интернете. Ее устроили условия сделки, и она перевела 45 тысяч рублей на счет, который указал злоумышленник. Однако позднее тот перестал выходить на связь. Только тогда девушка поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время полицейские выявляют людей, причастных к обману 26-летней потерпевшей.

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