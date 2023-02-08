В Татарстане 33-летнего мужчину обвиняют в нападении на полицейского

Злоумышленник обматерил полицейского, а следом провел борцовский прием. Фото: Рината СТРЕБКОВА

33-летнего жителя города Мамадыш обвиняют в нападении на полицейского. Об этом сообщают в пресс-службе следственного комитета Татарстана.

По версии следствия, ночью 14 июня 2022 года в городе Мамадыше, обвиняемый, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на свое состояние, сел за руль автомобиля «ВАЗ-212140». В результате он не справился с управлением и врезался в столб около дома по улице Давыдова.

На место происшествия прибыл сотрудник ДПС. Он потребовал, чтобы мужчина пересел в патрульный автомобиль. Тот, в свою очередь, отказался. Более того, он обматерил стража порядка.

Следом мужчину доставили на медосвидетельствование в больницу. Там он продолжил оскорблять полицейского, а затем схватил его за одежду, бросил через правое плечо, а когда тот потерял равновесие и оказался на полу, упал на него. В результате сотрудник полиции получил травму коленного сустава.

Мужчина не признал своей вины. Тем не менее следователи собрали достаточную доказательственную базу. УГоловное дело передано в суд.

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