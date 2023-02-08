В Казани из-за повреждение контактной сети временно не работали семь троллейбусов

Временно было остановлено движение троллейбусных маршрутов № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12. Фото: Алина НИЗАМОВА

Вечером 8 февраля жители и гости Казани, которые чаще привыкли передвигаться на троллейбусах, столкнулись с проблемами. Дело в том, что на улице Пушкина оказалась повреждена контактная сеть. В итоге временно было остановлено движение троллейбусных маршрутов № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12.

Специалисты МУП «Метроэлектротранс» смогли оперативно устранить неисправность. Не прошло и часа, как троллейбусы смогли продолжить движение по своим маршрутам.

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