Владимир Путин лично вручил премию президента РФ казанскому ученому Иреку Мухаматдинову

Разработку Ирека Мухаматдинова уже используют в Татарстане, Самарской области и на Кубе. Фото: скриншот с видео

8 февраля – в День российской науки в Москве Владимир Путин лично вручил молодым ученым знаки отличия лауреатов премии президента РФ. Среди них оказался и доцент Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Ирек Мухаматдинов.

Такой награды, а также выплаты в пять миллионов рублей, он был удостоен за изобретение катализаторов, которые помогают снизить вязкость нефти еще до ее добычи.

- Хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, а также совет при президенте России по науке и образованию за столь высокую оценку моего вклада в научный результат, - сказал казанский ученый. - Отдельное спасибо моим родителям, супруге и любимой дочери.

Отметим, что разработку Ирека Мухаматдинова уже используют в Татарстане, Самарской области и на Кубе.

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