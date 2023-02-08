В казанской библиотеке на улице Баруди появятся медиатека и зона для детского чтения

Ремонт в ней завершат к лету 2023 года. Фото: metshin.ru

В библиотеке №27 на улице Баруди в Казани помимо залов с книгами обустроят конференц-зал, медиатеку с виниловыми пластинками, кафетерий, зону для детского чтения, а также комнату матери и ребенка. Ремонт закончат к лету текущего года. Сегодня, 8 февраля, ход работ проверил мэр Казани Ильсур Метшин.

- После ремонта она будет решать важную задачу – возвращать казанцев в библиотеки. Благо там, где провели капремонт, уже есть положительные результаты – количество посетителей библиотек на улицах Клары Цеткин и Мавлютова увеличилось вдвое, – сообщил глава города.

Библиотеку на улице Баруди построили еще в 1989 году. За все это время она ни разу не ремонтировалась. В концепции нового оформления отражены темы семьи, истоков и традиций.

Пространство библиотеки будет разделено на несколько зон. У входа, например, будут ячейки для хранения вещей, неподалеку обустроят место для оформления и возврата книг, а также фотозону и кафетерий. В другой части библиотеки будет читальный зал с зонами для уединения. Для проведения лекций и других массовых мероприятий будет оборудован конференц-зал. Предусмотрят и отдельное пространство для детского чтения. При всем этом после ремонта книжный фонд библиотеки обновится на 50% за счет новой литературы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram