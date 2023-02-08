Житель Татарстана за нападение на сотрудника ГИБДД пойдет под суд

Уголовное дело передано на рассмотрении в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане завершено расследование уголовного дела 33-летнего жителя Мамадыша. Его обвиняют в применении насилия против представителя власти, а также в его публичном оскорблении.

- Причастность к совершению преступления обвиняемый не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СК России по республике.

По версии следствия, в июне 2022 года водитель в нетрезвом состоянии не справился с управлением и врезался в столб у дома по улице Давыдова. На место выехали инспектор, который потребовал, чтобы мужчина пересел в служебный автомобиль. Однако в ответ водитель начал оскорблять полицейского. После схватил инспектора за одежду, бросил его через плечо и сам упал на него. В результате полицейский повредил коленный сустав.

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